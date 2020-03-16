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İran'da koronavirüsten ölen kişi sayısı 853'e çıktı

İran'da koronavirüsten ölen kişi sayısı 853'e çıktıTahran, (DHA)- İran'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 129 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 853'e, virüs tespit kişi sayısı ise 14 bin 991'e yükseldi.

16.03.2020 14:53 | Son Güncelleme: 16.03.2020 15:00
İran 'da koronavirüsten ölen kişi sayısı 853'e çıktı
Tahran , (DHA)- İran'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 129 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 853'e, virüs tespit kişi sayısı ise 14 bin 991'e yükseldi.
İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 129 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle ölü sayısının 853'e, virüs tespit edilenlerin sayısının ise 14 bin 991'e çıktığını açıkladı.
İRAN'DA 'MASKELİ' YAŞAM
İran'ın başkenti Tahran'da halkın koronavirüsten korunmak için maske ve eldiven taktıkları anlar DHA kameralarınca kaydedildi. İnsanların gündelik yaşamlarına devam ettikleri görülürken; hepsinin maske ve eldivenle alışveriş yaptıkları kameralara yansıdı.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
İran'da koronavirüsten ölen kişi sayısı 853'e çıktı

Kaynak: DHA

Etiketler : Tahran, İran, DHA, Güncel

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