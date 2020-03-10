İran'da koronavirüsten ölen sağlık personeli "görev şehidi" sayılacak
İran'da Sağlık Bakanı Said Nemeki'nin verdiği koronavirüsten ölen sağlık çalışanlarının "görev şehidi" sayılması teklifini Ayetullah Ali Hamaney'in onayladı. Ülkede bugüne kadar 13 sağlık çalışanı virüs nedeniyle hayatını kaybetmişti.
Bugüne kadar 13 doktor ve hemşirenin koronavirüsten hayatını kaybettiği İran 'da Hamaney'in Sağlık Bakanı'nın verdiği teklifi onaylamasıyla hayatını kaybeden sağlık çalışanları "görev şehidi" sayılacak.
Çin'de ortaya çıkan koronavirüsten en fazla etkilenen ülkelerin başında gelen İran'da bugüne kadar 13 sağlık çalışanı koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.
"GÖREV ŞEHİDİ" SAYILACAKLAR
İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybeden sağlık personelinin "görev şehidi" sayılacağı duyuruldu.
İran devlet televizyonunun haberine göre, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, Sağlık Bakanı Said Nemeki'nin Kovid-19'la mücadele sırasında hayatını kaybedenlerin "şehit" kabul edilmesine dair önerisini kabul etti.
Hamaney'in onayıyla Kovid-19'la mücadele sırasında hayatını kaybeden doktor, hemşire ve tüm sağlık personeline "görev şehidi" unvanı verilecek.
NE OLMUŞTU?
Çin'den dünyaya yayılan Kovid-19, İran'da ilk olarak 19 Şubat'ta Kum kentinde tespit edilmiş, ardından neredeyse ülkenin tamamına yayılmıştı. Ülkede yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 291'e, vaka sayısı 8 bin 42'ye yükseldi. İran'da çok sayıda sağlık personeli de Kovid-19'la mücadele sırasında yaşamını yitirmişti.
Kaynak: AA