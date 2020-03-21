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İran'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 1556'ya çıktı

İran'da koronavirüs nedeniyle 123 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 1556'e, hastalığa yakalanan kişi sayısı ise 20 bin 610'a yükseldi.

21.03.2020 13:05 | Son Güncelleme: 21.03.2020 13:05
İran'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 1556'ya çıktı

İran 'da koronavirüs nedeniyle 123 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 1556'e, hastalığa yakalanan kişi sayısı ise 20 bin 610'a yükseldi.

İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, son 24 saatte 123 kişinin daha yaşamını yitirdiğini, ölü sayısının 1556'ya çıktığını duyurdu. 966 kişide daha koronavirüs tespit edildiğini, hastalığa yakalanan kişi sayısının 20 bin 610'a yükseldiğini ifade etti.İyileşerek hastanelerden taburcu edilenlerin sayısı 7 bin 635 kişi olarak açıklandı.


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Kaynak: DHA

Etiketler : İran, Dünya

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