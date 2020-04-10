İran'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 4 bin 232'ye çıktı

İran 'da koronavirüs (Covid–19) salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 122 artarak 4 bin 232'ye yükseldi.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, son bir günde 1972 kişide koronavirüs tespit edildiğini, hastalığa yakalanan kişi sayısının 68 bin 192'ye yükseldiğini duyurdu. Cihanpur, bugüne kadar toplam 242 bin 568 test yapıldığını aktardı.

İyileşerek hastanelerden taburcu edilenlerin toplam sayısı 35 bin 465 kişi olarak bildirilirken, 3 bin 969 hastanın yoğun bakımda olduğu kaydedildi.

BAZI KISITLAMALAR YARIN KALDIRILIYOR

Ülkede yarından itibaren koronavirüs kapsamında alınan bazı kısıtlamalar kaldırılıyor. Yarından itibaren bazı işletmelerin tekrar faaliyete başlamasına izin verilirken, daha fazla memur işbaşı yapacak. Salgının daha fazla etkili olduğu Tahran'da ise kısıtlamalar bir hafta sonra kaldırılacak.