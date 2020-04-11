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İran'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 4 bin 357'ye çıktı

İran'da koronavirüsten (Covid–19) hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 125 artarak 4 bin 357'ye yükseldi.

11.04.2020 13:10 | Son Güncelleme: 11.04.2020 13:10
İran'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 4 bin 357'ye çıktı

İran 'da koronavirüsten (Covid–19) hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 125 artarak 4 bin 357'ye yükseldi.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, son bir günde 1837 kişide koronavirüs tespit edildiğini, hastalığa yakalanan kişi sayısının 70 bin 29'a yükseldiğini duyurdu. Cihanpur, bugüne kadar toplam 251 bin 703 test yapıldığını aktardı.İyileşerek hastanelerden taburcu edilenlerin toplam sayısı 41 bin 947 kişi olarak bildirilirken, 3 bin 987 hastanın yoğun bakımda olduğu kaydedildi.


Kaynak: DHA

Etiketler: Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs, İran, Dünya
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