İran'da koronavirüsü yenen 90 yaşındaki kadın taburcu edildi
İran'ın Kum kentinde 90 yaşındaki bir kadın, 11 günlük tedavisinin ardından yeni tip koronavirüsü yendi ve hastaneden taburcu edildi.
İran 'ın Kum kentinde 90 yaşındaki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastası, tedavisinin ardından hastaneden taburcu edildi.
İran devlet televizyonuna bağlı Genç Gazeteciler Kulübünün (YJC) haberine göre, Kum Furkani Hastanesi'nde 11 günden bu yana Kovid-19 tedavisi gören 90 yaşındaki kadın sağlığına kavuştu.
BU İLK VAKA DEĞİL
Üstelik, 90 yaşındaki kadının hastalığı yenmesi, Kovid-19 adına umut vaat eden ilk gelişme değil. Bem Tıp Bilimleri Üniversitesi Rektörü Abbas Abaszade, 15 Mart Pazar günü, 91 yaşındaki Kovid-19 hastasının Bem Pasteur Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından iyileştiğini duyurmuştu.
NE OLMUŞTU?
Çin'den dünyaya yayılan Kovid-19, İran'da ilk olarak 19 Şubat'ta Kum kentinde görülmüş, ardından neredeyse İran'ın tamamında etkili olmuştu.
Ülkede, can kaybı 2 bin kişiyi geçerken, vaka sayısı da 30 bine ulaştı.
Kaynak: AA