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İran'da koronavirüsü yenen 94 ve 85 yaşlarındaki 2 hasta taburcu edildi

İran'ın Gilan eyaletinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören 94 ve 85 yaşlarındaki 2 hastanın sağlığına kavuştuğu açıklandı.

06.04.2020 12:24 | Son Güncelleme: 06.04.2020 12:24
İran'da koronavirüsü yenen 94 ve 85 yaşlarındaki 2 hasta taburcu edildi
İran 'ın Gilan eyaletinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören 94 ve 85 yaşlarındaki 2 hastanın sağlığına kavuştuğu açıklandı.
İranlı Öğrenciler Haber Ajansına (ISNA) göre, Gilan'a bağlı Siyankal şehrinin kaymakamı Muhammed Sufi, kentte bugüne kadar koronavirüs nedeniyle tedavi altına alınan 31 hasta bulunduğunu belirtti.
Sufi, "Bu kişilerden 19'u taburcu edildi. 94 yaşındaki bir kadın ve 85 yaşındaki bir erkek hasta da sağlığına kavuşanlar arasındaydı." ifadelerini kullandı.
Açıklamada, hastaların tedavi sürecine ilişkin detaylı bilgi verilmedi.
İran'da daha önce de 90, 91, 102 ve 106 yaşlarındaki Kovid-19 hastaları tedavilerinin ardından taburcu edilmişti.
Çin'den dünyaya yayılan Kovid-19, İran'da ilk olarak 19 Şubat'ta Kum kentinde görülmüş, ardından ülkenin tamamına yayılmıştı.
İran'da dün itibarıyla koronavirüs kaynaklı can kaybı 3 bin 603'e, vaka sayısı ise 58 bin 226'ya ulaştı.

Kaynak: AA

Etiketler: İran, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››İran'da koronavirüsü yenen 94 ve 85 yaşlarındaki 2 hasta taburcu edildi - Haberler

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