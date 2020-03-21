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İran'da Kovid-19'a karşı kullandıkları sahte içkiden zehirlenen 194 kişi öldü

İran'da, 6 Mart'tan bu yana yeni tip koronavirüsten koruduğu iddiasıyla kullandıkları sahte içkiden zehirlenenlerin sayısı bini aşarken hayatını kaybedenlerin sayısı 194'e çıktı.

21.03.2020 16:22 | Son Güncelleme: 21.03.2020 16:45

İran resmi ajansı IRNA'ya konuşan Ahvaz Cundişapur Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sözcüsü Ali İhsanpur, Huzistan eyaletinde alkol zehirlenmesi nedeniyle hastanelere başvuranların sayısının 673'e yükseldiğini açıkladı. İhsanpur, eyalette hastanelere başvuranlardan hayatını kaybedenlerin sayısının ise 63'e çıktığını belirtti.

FARS EYALETİNDE CAN KAYBI 66'YA YÜKSELDİ

Fars eyaletinin Acil Durum Merkezi Başkanı Muhammed Cevad Muradiyan da eyalette şu ana kadar alkol zehirlenmesi nedeniyle 475 kişinin hastanelerde tedavi altına alındığını bildirdi. Bugüne kadar zehirlenenlerden 66 kişinin hayatını kaybettiğini ifade eden Muradiyan, "Maalesef sosyal medyada alkolün koronavirüsü kontrol edebileceğine dair söylentiler bu tabloda rol oynadı." dedi.

İRAN'DA SAHTE İÇKİDEN ÖLENLERİN SAYISI 194'E ULAŞTI

Öte yandan Rezevi Horasan eyaletine bağlı Türbet Cam ilçesinin Emniyet Müdürü Gulam Muhammed Kuhistani, ilçede sahte içki tüketen 13 kişinin zehirlendiğini duyurdu. Tedavi altına alınanlardan 1 kişinin öldüğünü 2 kişinin ise durumlarının ağır olduğunu belirten Kuhistani, sahte içki satıcısı 2 kişinin gözaltına alındığını ifade etti.

Huzistan, Fars ve Rezevi Horasan eyaletlerinde can kayıplarının artmasıyla İran genelinde sahte içkiden yaşamını yitirenlerin sayısı 194'e ulaştı. Hastanelerde tedavi altına alınanlardan şu ana kadar Erdebil'de 19, Elburz'da 15, Mazenderan'da 12, İsfahan'da 7, Kürdistan'da 6, Hemedan'da 4, Hürmüzgan'da 1 kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

Ahvaz Başsavcı Vekili Ali Beyranvend de sahte içki soruşturmasıyla ilgili 17 kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu.

İran’da Kovid-19’a karşı kullandıkları sahte içkiden zehirlenen 194 kişi öldü

Kaynak: AA

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İran'da koronavirüse karşı kullandıkları sahte içkiden zehirlenen 194 kişi öldü
Etiketler : İran, Güncel

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