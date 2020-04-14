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İran'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 4 bin 683'e yükseldi

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 98 artarak 4 bin 683'e yükseldi.

14.04.2020 13:08 | Son Güncelleme: 14.04.2020 13:08
İran'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 4 bin 683'e yükseldi
İran 'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 98 artarak 4 bin 683'e yükseldi.
Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, devlet televizyonunda canlı yayımlanan açıklamasında, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde 98 kişinin daha yaşamını yitirdiğini, tespit edilen yeni vaka sayısının da 1574 olduğunu duyurdu.
Böylece ülkede Kovid-19 kaynaklı can kaybının 4 bin 683'e çıktığını aktaran Cihanpur, vaka sayısının ise 74 bin 877'ye ulaştığını bildirdi.
Cihanpur, hastanelerde tedavi gören 3 bin 691 hastanın durumunun kritik olduğu bilgisini verdi.
Sağlık Bakanlığı Sözcüsü ayrıca, iyileşenlerin sayısının bir gün içinde 2 bin 146 arttığını ve şu ana kadar sağlığına kavuşan toplam hasta sayısının 48 bin 129 olduğunu ifade etti.
Kiyanuş Cihanpur, ülke genelinde bugüne kadar yapılan Kovid-19 test sayısının ise 287 bin 359 olduğunu sözlerine ekledi.
Can kaybı bir ay sonra ilk kez 100'ün altına düştü
İran'da 97 ölümün kaydedildiği 14 Mart'tan sonraki 31 gün içinde ilk kez günlük can kaybında 100'ün altına düşüldü.
Vaka sayısında da son 22 gün içinde en düşük artış kaydedildi.

Kaynak: AA

Etiketler: Sağlık Bakanlığı, İran, Güncel
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