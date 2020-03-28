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İran'da Kovid-19 hastalarının tedavi giderlerinin yüzde 90'ını hükümet karşılayacak

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastası olan vatandaşların sağlık masraflarının yüzde 90'ını hükümetin karşılayacağını açıkladı.

28.03.2020 15:12 | Son Güncelleme: 28.03.2020 15:16
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastası olan vatandaşların sağlık masraflarının yüzde 90'ını hükümetin karşılayacağını açıkladı.
İran'ın resmi haber ajansı IRNA'ya göre, bugün başkent Tahran'da düzenlenen Koronayı Önleme ve Mücadele Merkezi toplantısında konuşan İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ülkedeki salgınla ilgili son gelişmeler hakkında konuştu.
Ülkedeki sağlık sistemini son 6 yılda çok güçlendirdiklerini söyleyen Ruhani, "Koronavirüse yakalanan ve hastanelere başvuran herkesin sağlık masraflarının yüzde 90'ını hükümet, sağlık sigortası yoluyla karşılayacak. Hasta masrafların sadece yüzde 10'unu ödeyecek." dedi.
Ruhani, ülkede halkın gıda malzemelerine erişimde herhangi bir sorunun yaşanmadığını belirterek görevlendirdiği yetkililerin işin takipçisi olduğunu ifade etti.
Bütçenin yüzde 20'si salgınla mücadele için tahsis edildi
ABD'nin tek taraflı yaptırımları nedeniyle halkın zor şartlarda yaşadığını vurgulayan Ruhani, bu yıl bütçenin yüzde 20'sinin koronavirüs salgını ile mücadeleye ayrıldığını söyledi.
Ruhani "Bütçenin yüzde 20'si yani 1 trilyon tümen (yaklaşık 406 milyon Türk lirası) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele için tahsis edildi. Ağır yaptırımlara maruz kalan bir ülkenin bunu nasıl yapabileceği dünyaya şaşırtıcı gelebilir. Bunun dışında hastaneler tam donanımlı ve sağlık çalışanlarının da motivasyonu yüksek." ifadelerini kullandı.
"Koronavirüse yakalandığını saklamak ihanettir"
Ahlaki ve kültürel bir tavır olarak insanların birbirlerinin haklarına saygı göstermesi gerektiğinin altını çizen Ruhani, "Eğer birisi koronavirüse yakalanıp gizlerse ve yakınlarına söylemezse büyük bir ihanet içerisinde olmuş olur." diye konuştu.
Ruhani, koronavirüs belirtilerine sahip olduğunu düşünenlerin zaman kaybetmeden sağlık merkezlerine başvurmaları gerektiğini dile getirerek, salgından korunmanın en iyi yolunun sosyal mesafe kurallarına riayet etmek olduğunu ifade etti.
Ulusal Kalkınma Sandığından 1 milyar dolar kaynak aktarılması istendi
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani 26 Mart Perşembe günü yaptığı açıklamada, salgınla mücadelede kullanılmak üzere Ulusal Kalkınma Sandığından, Sağlık Bakanlığı ve İşsizlik Sigorta Sandığına 1 milyar dolarlık fon aktarılması için İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'e talepte bulunduğunu açıklamıştı.
Kovid-19 nedeniyle bugün 139 kişinin daha hayatını kaybettiği İran'da, toplam can kaybı 2 bin 517, vaka sayısı 35 bin 408 oldu. Öte yandan, Kovid-19 vakalarının görülmeye başlandığı 19 Şubat'tan bu yana 11 bin 679 kişi de sağlığına kavuştu.
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İran’da Kovid-19 hastalarının tedavi giderlerinin yüzde 90’ını hükümet karşılayacak

Kaynak: AA

Etiketler: Cumhurbaşkanı, Hasan Ruhani, Hükümet, İran, Güncel

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İran'da Kovid-19 hastalarının tedavi giderlerinin yüzde 90'ını hükümet karşılayacak

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