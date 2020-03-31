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İran'da Kovid-19 kaynaklı can kaybı 2 bin 898'e yükseldi

İran'da, son 24 saatte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 141 kişi artarak, 2 bin 898'e yükseldi.

31.03.2020 13:02 | Son Güncelleme: 31.03.2020 13:02
İran'da Kovid-19 kaynaklı can kaybı 2 bin 898'e yükseldi
İran 'da, son 24 saatte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 141 kişi artarak, 2 bin 898'e yükseldi.
Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, devlet televizyonunda canlı yayımlanan açıklamasında, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde 141 kişinin daha yaşamını yitirdiğini duyurdu.
Böylece Kovid-19 kaynaklı can kaybının 2 bin 898'e çıktığını aktaran Cihanpur, vaka sayısının da 3 bin 111 artarak, 44 bin 606'ya ulaştığını bildirdi.
Cihanpur ayrıca hastanelerde tedavi gören hastalardan 3 bin 703'ünün durumunun kritik olduğu bilgisini verdi.
İyileşenlerin sayısı 14 bini geçti
Dünden bu yana 745 kişinin daha iyileşerek hastanelerden taburcu edildiğini aktaran Cihanpur, şu ana kadar sağlığına kavuşan toplam kişi sayısının 14 bin 656 olduğunu ifade etti.
Cihanpur, 5 Mart'ta başlatılan "Koronayla Ulusal Mücadele Seferberliği" kapsamında sağlık taramasından geçen kişi sayısının da 65 milyonu aştığını belirtti.
Salgında en çok can kaybının yaşandığı ülkelerden İran'da, koronavirüs ilk kez 19 Şubat'ta Kum kentinde tespit edilmiş, ardından tüm eyaletlere yayılmıştı.
İran, 5 Mart'ta "Koronayla Ulusal Mücadele Seferberliği" adı verilen plan kapsamında virüsün en çok görüldüğü eyaletler başta olmak üzere ülke genelinde 300 bin kişilik ekiplerle sağlık taramasına başlandığını duyurmuştu.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler: Sağlık Bakanlığı, İran, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››İran'da Kovid-19 kaynaklı can kaybı 2 bin 898'e yükseldi - Haberler

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