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İran'da Kovid-19 korkusuyla firar eden 74 mahkumdan 10'u yakalandı

İran'ın batısındaki Kürdistan eyaletine bağlı Sakız ilçesindeki cezaevinden yeni tip koronavirüs (Kovid-19) korkusuyla kaçan yaklaşık 74 mahkumun 10'unun yakalandığı 2'sinin ise teslim olduğu bildirildi.

28.03.2020 16:18 | Son Güncelleme: 28.03.2020 16:18
İran'da Kovid-19 korkusuyla firar eden 74 mahkumdan 10'u yakalandı
İran 'ın batısındaki Kürdistan eyaletine bağlı Sakız ilçesindeki cezaevinden yeni tip koronavirüs (Kovid-19) korkusuyla kaçan yaklaşık 74 mahkumun 10'unun yakalandığı 2'sinin ise teslim olduğu bildirildi.
İranlı Öğrenciler Haber Ajansına konuşan Kürdistan eyaletinin Devrim ve Genel Başsavcısı Muhammed Cebbari, "Dün Sakız Cezaevi'nden kaçan 74 mahkumdan 10'u güvenlik güçleri tarafından yakalandı, iki mahkum ise kendi isteğiyle teslim oldu." dedi.
Mahkumların teslim olması halinde yeni bir suçlamayla karşılaşmayacaklarını belirten Cebbari, teslim olmayan mahkumların ayrıca firar suçuyla yargılanacağını ve cezalarında bir indirime gidilmeyeceğini söyledi.
Sakız ilçesindeki cezaevinde tutulan mahkumların, dün Kovid-19 korkusuyla isyan çıkararak kaçtığı açıklanmıştı.
Aynı nedenle daha önce de cezaevi firarlarının yaşandığı ülkede şu ana kadar 85 bin mahkum salgınla mücadelede alınan tedbirler kapsamında evlerine gönderilirken, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney de önceki gün 10 bin kişiye af kararı çıkarmıştı.
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Kaynak: AA

Etiketler: İran, Güncel

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