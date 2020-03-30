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İran'da Kovid-19 krizinin en az 2 ay daha devam etmesi bekleniyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 2 bin 700'den fazla kişinin hayatını kaybettiği İran'da salgının en az 2 ay daha ciddi düzeyde etkili olması bekleniyor.

30.03.2020 18:42 | Son Güncelleme: 30.03.2020 18:42
İran'da Kovid-19 krizinin en az 2 ay daha devam etmesi bekleniyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 2 bin 700'den fazla kişinin hayatını kaybettiği İran 'da salgının en az 2 ay daha ciddi düzeyde etkili olması bekleniyor.

İran Cumhurbaşkanlığı Bilim, Teknoloji ve Bilgi Ekonomisi Geliştirme Kurulu Sözcüsü Perviz Kerimi, sosyal medya hesabından, Koronayı Önleme ve Mücadele Merkezinin ülkedeki Kovid-19 salgınının seyriyle ilgili 5 ayrı senaryoyu içeren raporunu paylaştı.

Rapora göre, salgının her 5 durumda da haziran ayının başına kadar yüksek risk seviyesinde devam etmesi öngörülüyor.

Kerimi, paylaşımında, "Analiz ve tahminlere göre İran, yaz mevsiminin başlangıcına kadar Kovid-19 ile mücadele edecek. Devlet müdahalesinin ve kısıtlamaların ölçüsü, ölüm oranlarındaki azalmayı şiddetli bir şekilde etkiliyor." ifadelerini kullandı.

En kötü senaryo: 111 bin can kaybı

Kerimi'nin açıkladığı rapordaki en kötü senaryo, devletin Kovid-19 ile mücadelede hiçbir şey yapmayarak sorumluluk almaması üzerine kuruldu. Bu durumda ülkede 111 bin kişinin hayatını kaybedeceği tahmin edildi.

Salgına karşı devletin sadece bilgilendirme ve bilinçlenme görevini üstleneceği ikinci senaryoda ise can kaybı 33 bin olarak hesaplandı.

Halkı bilgilendirme ve bilinçlendirme görevinin yanı sıra devletin en düşük düzeyde müdahalesinin öngörüldüğü üçüncü senaryoda ise 17 bin 600 kişinin yaşamını yitireceği tahmin edildi.

Dördüncü senaryoda devlet müdahalesi orta seviyede tutuldu. Devletin sosyal ortamlarda, okullarda, sportif, dini ve kültürel faaliyetlerde sosyal mesafe kurallarını belirleyip denetlemesi ve trafikte de kısıtlamalar uygulamasına göre oluşturulan bu senaryoda ise 11 bin kişinin Kovid-19'a yenileceği öngörüldü.

Son olarak, dördüncü senaryodakilerin yanında devletin şehir içi ve dışında trafiği engelleme, şehirleri karantina altına alma, salgın şüphelilerini izole etme gibi görevler de üstleneceği bir gelecek planı oluşturuldu.

Devlet müdahalesinin en üst seviyeye çıkarıldığı bu senaryoda da en az 7 bin 700 can kaybı hesaplandı.

İlk vaka Kum şehrinde tespit edildi

Çin'den dünyaya yayılan Kovid-19, İran'da ilk olarak 19 Şubat'ta Kum kentinde görülmüş, ardından ülkenin tamamına yayılmıştı. Ülkede bugüne kadar Kovid-19 nedeniyle 2 bin 757 kişi hayatını kaybetti, vaka sayısı ise 41 bin 495'e yükseldi.

İran'da salgınla mücadele kapsamında geçen hafta halka seyahat ve eyaletlerden çıkış yasağı getirilmiş, ülke genelindeki tüm milli parklar da ziyarete kapatılmıştı.

İran Meclisi'ndeki oturumların da 26 Mart itibarıyla 2 hafta ertelendiği bildirilmişti.

Ülke genelindeki ilk ve orta dereceli okullar ile üniversitelerde eğitime ara verilirken, sportif ve sanatsal faaliyetler de iptal edilmişti. Halkın temel ihtiyaçlarının karşılandığı market, manav ve eczane dışındaki alışveriş noktaları da 3 Nisan'a kadar kapatılmıştı.

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Kaynak: AA

Etiketler: İran, Güncel
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