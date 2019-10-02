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İran'da köylülerden AIDS eylemi

İran'ın Çaharmahal-Bahtiyari eyaletinde, sağlık memurlarının kullandığı enjektör nedeniyle yüzlerce kişiye AIDS'e yol açan HIV bulaştığı iddiasıyla gösteri düzenlendi.

02.10.2019 16:54İran'da köylülerden AIDS eylemi
İran'ın Çaharmahal-Bahtiyari eyaletinde, sağlık memurlarının kullandığı enjektör nedeniyle yüzlerce kişiye AIDS'e yol açan HIV bulaştığı iddiasıyla gösteri düzenlendi.
Asriran haber sitesine göre, Lordigan ilçesine bağlı Çınar Mahmud köyünde yüzlerce kişi, sağlık görevlilerinin kullandığı enjektör nedeniyle kendilerine HIV bulaştığını ileri sürerek eylem yaptı.
Lordigan Kaymakamlığı önünde düzenlenen eylemde, "sağlık memurları yüzünden halk AIDS'e yakalandı" pankartları taşıyan köylüler, sorumluların hesap vermesini istedi.
Çaharmahal-Bahtiyari Eyaleti Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada ise konuyla ilgili soruşturma başlatıldığı duyuruldu.

Çınar, İran, Güncel

Kaynak: AA

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