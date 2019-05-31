- İran'da Kudüs Günü yürüyüşleri

Kaynak: İHA

- İran'da Kudüs Günü yürüyüşleriTAHRAN - İran genelinde Kudüs Günü nedeniyle etkinlik ve yürüyüşler yapıldı. Ramazan ayının son cuma gününü Kudüs Günü olarak kutlayan İranlılar, ülke genelinde yürüyüşler yaparak, "Kahrolsun Amerika" ve "Kahrolsun İsrail" sloganları attı. Başkent Tahran'da saat 10.30'da başlayan yürüyüşler, kortejler eşliğinde Tahran Üniversitesi kampüsüne kadar devam etti.Başkent Tahran'da yapılan Kudüs günü etkinliklerine Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Dışişleri Bakanı Muhammed Cevat Zarif ve Meclis Başkanı Ali Laricani gibi birçok üst düzey isim katıldı. Kudüs ve Filistin'e destek için yapılan Kudüs Günü etkinliklerinde, ABD'nin Filistin sorununun çözümü için sunduğu "yüzyılın anlaşması" protesto edildi.Kudüs Günü yürüyüşlerine katılan İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Filistin sorununa çözüm olarak sunulan yüzyılın anlaşmasını kınayarak, "Bu anlaşma yenilgiyle sonuçlanacaktır. Yüzyılın anlaşması, yüzyılın yenilgisini alacak" dedi.İran Dışişleri Bakanı Cevat Zarif ise Kudüs'ün satılık olmadığını söyleyerek,"ABD Kudüs'ü İsrail'e satamaz" ifadesini kullandı.Her yıl İran'da Ramazan ayının son cuma günü 'Dünya Kudüs Günü' olarak anılıyor.