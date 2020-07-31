İran’da Kurban Bayram Namazı

Bayram namazından detaylar

Tahran'da

İran'da Camilere gidecek olan halk bu sene corona virüsü nedeniyle bayram namazı ibadetini tedbirler altında gerçekleştirdi.

Son günlerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısının 16 bin seviyesinin üzerine çıktığı İran'da sosyal mesafe kuralları uygulanarak bayram namazı camiler ve açık alanlarda kılındı. Başkenttekiler Kurban Bayramı namazını Tahran'daki İmamzadeh Panj Tan türbesinin açık alanında kıldı.

Bayram namazına herkes kendi seccadesi ile gelip tedbirler altında ibadetlerini yerine getirdi..