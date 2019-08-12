Haberler» Güncel» Haber

İran'da Kurban Bayramı namazı

Kurban Bayramı'nın bugün kutlanmaya başlandığı İran'da halk bayram namazını kılmak için büyük camileri doldurdu.

12.08.2019 09:44 İran'da Kurban Bayramı namazı
Kurban Bayramı'nın bugün kutlanmaya başlandığı İran'da halk bayram namazını kılmak için büyük camileri doldurdu.
Başkent Tahran'ın en büyük camisi Musalla-ı İmam Humeyni'de kılınan bayram namazı sonrası, Tahran geçici cuma imamı Muhammed Hasan Ebu Turabi kurbanın önemi ve Müslümanların birliğini anlatan bir hutbe verdi.
Ebu Turabi ayrıca ABD, İngiltere, İsrail ve Suudi Arabistan'ı eleştiren ifadeler de kullandı.
İran'da bayram ve cuma namazları kentin en büyük camisinde tek bir noktada kılınıyor. Ülkede Ramazan Bayramı namazlarını genel olarak ülke lideri Ali Hamaney kıldırıyor.

Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
10:05   KARABÜK'TE SAMAN BALYALARI ALEV ALEV YANDI
10:05   ANTALYA TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK DÖNME DOLABI ANTALYA'NIN KALBİ AÇILDI
10:04   İmamoğlu'nun kimlik numarasıyla bahis oynamışlar!
10:02   - Azerbaycan'da Bayram Namazı Kılındı
10:00   Hatay'ın ünlü tandır ekmeği kadınların gelir kapısı
09:58   Kamyonetin arkasına bağlı at arabasında tehlikeli yolculuk
09:57   MUĞLA Tatilciler eğlencenin kalbinde coştu