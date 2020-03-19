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İran'da mahkumlar korona virüsü korkusundan cezaevinden kaçtı

İran'ın Hürremabad şehrinde 20 mahkumun korona virüsü korkusundan cezaevinden kaçtığı bildirildi.

19.03.2020 21:53 | Son Güncelleme: 19.03.2020 21:53
İran'da mahkumlar korona virüsü korkusundan cezaevinden kaçtı
İran 'ın Hürremabad şehrinde 20 mahkumun korona virüsü korkusundan cezaevinden kaçtığı bildirildi.

İran'ın Loristan eyaletine bağlı Hürremabad şehrindeki Parsilon Cezaevi'nden 20 mahkumun korona virüsü korkusu nedeni ile kaçtığı belirtildi. Emniyet güçleri yaptığı açıklamada, cezaevinden kaçan mahkumları yakalamak için şehir içerisinde geniş güvenlik önlemleri aldıklarını duyurdu. Emniyet güçleri şehrin tüm giriş ve çıkışlarını kapattı.

İran'da korona virüsü nedeniyle Dini Lider Ayetullah Ali Hamaney 10 bin mahkuma af kararı çıkartırken, şu ana kadar 85 bin mahkumun geçici süreliğine serbest bırakıldığı açıklandı. - TAHRAN

Kaynak: İHA

Etiketler : İran, Güncel

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