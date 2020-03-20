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İran'da milletvekillerinden Ruhani'ye koronavirüsle mücadele için "karantina" çağrısı Açıklaması

İran'da bir grup milletvekili, Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'ye yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele için ülke genelinde karantina uygulaması çağrısında bulundu.

20.03.2020 16:28 | Son Güncelleme: 20.03.2020 16:28
İran'da milletvekillerinden Ruhani'ye koronavirüsle mücadele için
İran 'da bir grup milletvekili, Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'ye yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele için ülke genelinde karantina uygulaması çağrısında bulundu.
İran'ın yarı resmi haber ajansı Tesnim'e göre, 20 reformist milletvekili, Ruhani'ye hitaben yazdıkları mektupta ülkedeki salgının kontrol altına alınmasına yönelik öneriler sundu.
Ülkede karantina uygulanmasının gereğine dikkati çeken milletvekilleri mektupta, "Halkın hastalığa yakalanma sürecini yavaşlatmak için dönemlik karantina planı uygulanmalıdır." ifadelerini kullandı.
İran'da 15 gün boyunca tam olarak karantina uygulanması çağrısı yapan milletvekilleri, 15 gün sonunda kısıtlamaların azaltılarak karantina tedbirlerinin etkinliğinin gözden geçirilmesi önerisinde bulundu.
Karantina tedbirlerine riayet etmeyenler hakkında adli işlem yapılmasını isteyen vekiller, ayrıca valilerin yetkilerinin artırılması ve ihtiyaç duyulan kredilerin sağlanmasının da salgının kontrol edilmesine katkı sağlayacağını kaydetti.
İran Cumhurbaşkanı Ruhani, salgının etkili olduğu bölgelerin karantinaya alınması önerilerine uygulamanın daha büyük sorunlara yol açabileceğini belirterek karşı çıkmıştı. Ruhani, vatandaşların şehirlerin giriş çıkış noktalarında kontrolden geçirildiğini ve şüpheli durumdaki kişilerin sağlık merkezlerine yönlendirildiğini açıklamıştı.
Çin'den dünyaya yayılan Kovid-19, İran'da ilk olarak 19 Şubat'ta Kum kentinde görülmüştü. Tahran yönetimi, Kum kentini karantina altına almaktan kaçınmış ve salgın ülkenin tamamına yayılmıştı.
Ülkede şu ana kadar koronavirüse yakalananların sayısı 19 bini aşarken can kaybı 1433'e yükseldi. Kovid-19 teşhisi konulan yaklaşık 6 bin 745 kişi ise iyileşerek taburcu edildi.
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Kaynak: AA

Etiketler : Hasan Ruhani, Milletvekili, Karantina, İran, Güncel

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