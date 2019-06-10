İran'da muhafazakarlar Ruhani'nin yeterli yetkiye sahip olduğunu düşünüyor - TAHRAN

MUHAMMET KURŞUN - İran
'daki muhafazakar siyasetçiler, Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani
'nin yeterli yetkiye sahip olduğunu, referandum ve yetki tartışmasını "başarısızlığını telafi etmek için" gündeme getirdiğini düşünüyor.
İranlı milletvekilleri, Cumhurbaşkanı Ruhani
'nin geçen ay gündeme getirdiği "ihtilaflı meselelerle ilgili referanduma gidilebileceği" yönündeki açıklamasını AA muhabirine değerlendirdi.
"Ruhani, başarısızlığını telafi etmek için referandum konusunu gündeme getiriyor"
İran Meclisi Yargı ve Hukuk Komisyonu Sözcüsü Hasan Nevruzi, ülkedeki referandum ve yetki tartışmalarının doğru olmadığını belirterek, Cumhurbaşkanı Ruhani'ye genç, yetenekli ve uzman kişilerden istifade etmesini tavsiye ettiklerini söyledi.
Kaynak: AA
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