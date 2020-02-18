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İran'da muhafazakarlardan seçimler için propaganda etkinliği

İran'da cuma günü yapılacak meclis seçimleri için muhafazakarlar, Tahran'da propaganda etkinliği düzenledi.

18.02.2020 20:01 | Son Güncelleme: 18.02.2020 20:03
'da cuma günü yapılacak meclis seçimleri için muhafazakarlar, 'da propaganda etkinliği düzenledi.
Eski Tahran Belediye Başkanı Muhammed Bakır Galibaf'ın başında olduğu muhafazakar kanadın "Devrim Şurası" listesi, Tahran Konferans Salonu'nda bir program düzenledi.
Galibaf'ın katılmadığı etkinlikte muhafazakar kanadın önemli temsilcilerinden Mehdi Çamran bir konuşma yaparak halkı sandık başına gitmeye çağırdı.
Muhafazakarların en iddialı listesi olan "Devrim Şurası"na liderlik eden Galibaf'ın, seçimlere 2 gün kala diğer muhafazakar grupları ittifaka razı etmek için müzakereler yürüttüğü ancak şu ana kadar uzlaşının sağlanamadığı belirtiliyor.
İran'da muhafazakarlardan seçimler için propaganda etkinliği

Tahran, İran, Güncel

Kaynak: AA


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