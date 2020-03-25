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İran'da ordu koronavirüs hastaları için 2 bin yataklı hastane kurdu

İran'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında başkent Tahran'daki fuar alanında ordu tarafından 2 bin yataklı geçici bir hastane oluşturuldu.

25.03.2020 10:10 | Son Güncelleme: 25.03.2020 10:10
İran'da ordu koronavirüs hastaları için 2 bin yataklı hastane kurdu
İran 'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında başkent Tahran 'daki fuar alanında ordu tarafından 2 bin yataklı geçici bir hastane oluşturuldu.
İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Kara Kuvvetleri Komutanlığı tarafından oluşturulan Kovid-19 hastalarının tedavi göreceği 2 bin yataklı Şehid Hicreti Hastanesi, Tümgeneral Seyyid Abdurrahim Musevi'nin katıldığı bir törenle açıldı.
Tahran Uluslararası Fuar yerleşkesinde kurulan hastanenin, ihtiyaç duyulması halinde bin yatak daha arttırılabilecek kapasiteye sahip olduğu belirtildi.
Çin'de ortaya çıkan Kovid-19 İran'da ilk olarak 19 Şubat'ta Kum kentinde görülmüş, ardından ülkenin tamamına yayılmıştı.
İran Sağlık Bakanlığı, dün itibarıyla ülkede Kovid-19 kaynaklı can kaybının 1934'e yükseldiğini, vaka sayısının ise 24 bin 811 olduğunu açıklamıştı.
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Kaynak: AA

Etiketler : Tahran, İran, Güncel

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