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İran'da ordu, koronavirüs hastaları için 2 bin yataklı hastane kurdu

Tahran Uluslararası Fuar yerleşkesinde kurulan 2 bin kişi kapasiteli geçici hastanenin, ihtiyaç duyulması halinde bin yatak daha arttırılabilecek kapasitede olduğu belirtildi.

25.03.2020 10:10 | Son Güncelleme: 25.03.2020 10:16

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Kara Kuvvetleri Komutanlığı tarafından oluşturulan Kovid-19 hastalarının tedavi göreceği 2 bin yataklı Şehid Hicreti Hastanesi, Tümgeneral Seyyid Abdurrahim Musevi'nin katıldığı bir törenle açıldı.

KAPASİTE BİN KİŞİ ARTIRILABİLİYOR

Tahran Uluslararası Fuar yerleşkesinde kurulan hastanenin, ihtiyaç duyulması halinde bin yatak daha arttırılabilecek kapasiteye sahip olduğu belirtildi.

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NE OLMUŞTU?

Çin'de ortaya çıkan Kovid-19 İran'da ilk olarak 19 Şubat'ta Kum kentinde görülmüş, ardından ülkenin tamamına yayılmıştı.

İran Sağlık Bakanlığı, dün itibarıyla ülkede Kovid-19 kaynaklı can kaybının 1934'e yükseldiğini, vaka sayısının ise 24 bin 811 olduğunu açıklamıştı.

İran’da ordu, koronavirüs hastaları için 2 bin yataklı hastane kurdu

Kaynak: AA

Etiketler : Tahran, İran, Sağlık, Dünya, Güncel

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Asya ülkesi İran'da ordu, koronavirüs hastaları için 2 bin yataklı hastane kurdu

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Yorumlar (1)
ASİT:Allahın malları düne kadar acilde koronaya iyi geliyor diye tütsü yakıyordunuz nooldu da hastane kurdunuz şimdi. Öyle yatak döşekle hastane kuruluyo sanki!
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