İran'da ordu ve mahallelinin 'arazi' anlaşmazlığı... Asker ateş açtı: 2 ölü

İran (DHA) - İran'da mahkemenin, askeri üssün bir bölüm arazisini verdiği mahalleli ile askerler arasında yaşanan gerginlikte 2 mahalleli, İran askerlerinin açtığı ateş sonucu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay İran'ın Mazenderan Eyaleti'ne bağlı Mahmudaba şehrinde Mahmoud Abad bölgesinde meydana geldi. Bölgede, İran askeri bölgesi içinde kalan bir arazinin kendilerine ait olduğu ileri süren mahalleli mahkeme sonucunda lehte karar elde edince, arazinin kendilerine teslimini istedi. Hava üssü olarak kullanılan bölgenin mahkeme kararına rağmen iade edilmediğini ileri süren mahalleli bölgede gösteri yaptı. Mahallelinin dağılması için güç kullanan İran askerleri, mahallelinin taş ile karşılık vermesi sonrası vatandaşların üzerine ateş açtı. Olayda 2 vatandaş hayatını kaybetti. Yaşanan anlar ise amatör bir kamera tarafından görüntülendi.

Kaynak: DHA