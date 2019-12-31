İran'da otobüs devrildi: 10 ölü, 11 yaralı

İran
'ın Zencan kentinde bir otobüsün devrilmesi sonucu 10 kişi öldü, 11 kişi yaralandı.
İranlı Öğrenciler Haber
Ajansı'na (ISNA) göre, Zencan- Tebriz
kara yolunun 25. kilometresinde bir yolcu otobüsü devrildi.
Kazada ilk belirlemelere göre 10 kişi hayatını kaybederken, 11 kişi ise yaralandı.
Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından bölgedeki hastanelere kaldırıldı.
Yılda yaklaşık 20 bin kişinin trafik kazalarında hayatını kaybettiği İran'da, aşırı hız, yorgun araç kullanma ve hatalı sollama kazaların başlıca nedenleri arasında yer alıyor.