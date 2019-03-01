İran'da Otobüs Devrildi: 8 Ölü

İran
'da meydana gelen trafik kazasında 8 kişi hayatını kaybetti.
Tasnim Haber Ajansı, Kum- Tahran
kara yolunun 48'inci kilometresinde bir otobüsün devrilmesi sonucu 8 kişinin öldüğünü, 36 kişinin yaralandığını duyurdu.
Yaralıların, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından bölgedeki hastanelere kaldırıldığı belirtildi. Haberde daha fazla bilgi verilmedi.
Yılda yaklaşık 20 bin kişinin trafik kazalarında hayatını kaybettiği İran'da aşırı hız, yorgun araç kullanma ve hatalı sollama kazaların başlıca nedenleri arasında yer alıyor.
İran, Yenikadinda Gösterme, Güncel
Kaynak: AA