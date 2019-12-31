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İran'da otobüs kazası: 10 ölü, 11 yaralı

İran'da Zencan-Tebriz seferi yapan otobüsün devrilmesi sonucu 10 kişi hayatını kaybederken, 11 kişi de yaralandı.

31.12.2019 11:42 | Son Güncelleme: 31.12.2019 11:47 İran'da otobüs kazası: 10 ölü, 11 yaralı
'da Zencan- seferi yapan otobüsün devrilmesi sonucu 10 kişi hayatını kaybederken, 11 kişi de yaralandı.

İran'da Zencan-Tebriz seferini gerçekleştiren yolcu otobüsü, kaza yaparak devrildi. İran Acil Servisler Kurumu Sözcüsü Müçteba Halidi, otobüsün Zencan-Tebriz karayolunun 25. kilometresinde devrildiğini ifade etti. Halidi, kaza sonucu 10 kişinin hayatını kaybettiğini 11 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Kazanın yerel saatle 05.05'te yaşandığını söyleyen Halidi, olay yerine 5 ambulans gönderildiğini kaydetti. Halidi, yaralıların en yakın hastanelere nakledildiklerini söyleyerek gerekli müdahalelerin yapıldığını vurguladı. - TAHRAN

Tebriz, İran, Güncel

Kaynak: İHA

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