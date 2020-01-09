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İran'da otobüs kazası: 19 ölü, 24 yaralı

İran'ın başkenti Tahran'dan Kunbed'e sefer yapan yolcu otobüsü kontrolden çıkarak şarampole uçtu.

09.01.2020 09:49 | Son Güncelleme: 09.01.2020 09:49İran'da otobüs kazası: 19 ölü, 24 yaralı

'ın başkenti 'dan Kunbed'e sefer yapan yolcu otobüsü kontrolden çıkarak şarampole uçtu. Kazada 19 kişi öldü, 24 kişi ise yaralandı.

Otobüs, saat 02.30 sıralarında Mazenderan eyaletindeki Duab yakınlarında henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak şarampole uçtu. Kazada, 19 kişi hayatını kaybetti, 24 kişi ise yaralandı.  Kazada ölenlerden 8'inin kadın, birinin ise bebek olduğu belirtildi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıları ambulanslarla hastaneye kaldırdı.

Kazaya ilişkin incelemelerin sürdüğü bildirildi.

Görüntü Dökümü

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-Kaza yerinden görüntüler

-Ambulanslar

-Devrilen otobüsün görüntüsü

-Kurtarma çalışmaları



Tahran, İran, Güncel

Kaynak: DHA

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