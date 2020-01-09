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İran'da otobüs kazası 19 ölü, 24 yaralı

İran'da otobüs kazası 19 ölü, 24 yaralıİran, (DHA) - İran'ın başkenti Tahran'dan Kunbed'e sefer yapan yolcu otobüsü kontrolden çıkarak şarampole uçtu.

09.01.2020 09:58 | Son Güncelleme: 09.01.2020 09:59
İran'da otobüs kazası 19 ölü, 24 yaralı
İran, (DHA) - İran'ın başkenti Tahran'dan Kunbed'e sefer yapan yolcu otobüsü kontrolden çıkarak şarampole uçtu. Kazada 19 kişi öldü, 24 kişi ise yaralandı.
Otobüs, saat 02.30 sıralarında Mazenderan eyaletindeki Duab yakınlarında henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak şarampole uçtu. Kazada, 19 kişi hayatını kaybetti, 24 kişi ise yaralandı. Kazada ölenlerden 8'inin kadın, birinin ise bebek olduğu belirtildi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıları ambulanslarla hastaneye kaldırdı.
Kazaya ilişkin incelemelerin sürdüğü bildirildi.
İran'da otobüs kazası 19 ölü, 24 yaralı

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Kaynak: DHA


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