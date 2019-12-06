Haberler » Güncel » İran'da otobüs koltuklarının yolculara satılacak - Haber

İran'da otobüs koltuklarının yolculara satılacak

İran'da benzin zammı ile birlikte oluşacak ulaşım sorununa çözüm olarak otobüs koltukları yolculara satılacak.

06.12.2019 12:51 | Son Güncelleme: 06.12.2019 12:56İran'da otobüs koltuklarının yolculara satılacak
'da benzin zammı ile birlikte oluşacak ulaşım sorununa çözüm olarak otobüs koltukları yolculara satılacak.

Otobüs İşletmeleri Genel Müdürü Peyman Senendci, İran'da benzin zammı ile birlikte otobüs ulaşımında oluşacak yoğunluğa ilişkin farklı çözüm yolları üzerinde çalıştıklarını söyleyerek, "Bu çözümlerden bir tanesi de otobüs koltuklarının DRT sistemi ile yolculara satılması olacak" dedi.

Başkent Tahran'da otobüs koltuklarının, belirlenen güzergah ve saat aralıkları içerisinde yolculara satılmasının planlandığını belirten Senendci, "Belirli saat aralıklarında Venek Meydanı ile Azadi arasında yoğun yolcu trafiği yaşanıyor. Biz yolcu trafiğinin yoğun olduğu bu iki saat süresince otobüs koltuklarını satışa çıkartabiliriz. Örneğin, yolcular 07.00 ile 07.10 arasında kendileri için bir koltuğu satın alabilirler" ifadelerini kullandı.

Planın Tahran'da bu ay sonuna kadar uygulamaya gireceğini belirten DRT sisteminin (Talep Duyarlı Taşımacılık) toplu ulaşımdaki yoğunluğa çözüm olabileceği ifade ediliyor. - TAHRAN

Tahran, İran, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

14:30 OTİZMLİ ÇOCUĞA SOYUNMA ODASINDAKİ DAYAK KAMERADA (2) - Haber
14:30 (Ek görüntülerle) OTİZMLİ ÇOCUĞA SOYUNMA ODASINDAKİ DAYAK KAMERADA - Haber
14:30 Eczacıbaşı VitrA, yarı finalde - Haber
14:30 Beyin ve omurilik damar hastalıklarına neştersiz tedavi - Haber
14:30 Gaziantep'ten kısa kısa - Haber
13:22 Son dakika: Selahattin Demirtaş'ın anne ve babasının da içinde bulunduğu araç kaza yaptı - Haber
12:40 İnsansız kara aracı göreve hazır - Haber
12:37 Ermeni TV kanalından skandal ifadeler: Türk şehirlerini Ermenistan toğrağı olarak gösterdiler - Haber
12:25 Benzeri 13 milyon dolara satılan 4 bin yıllık ana tanrıça heykeli ele geçirildi - Haber
12:10 İranlı mimar, Atatürk sevgisini resimlerine yansıtıyor - Haber
6.12.2019 14:40:11