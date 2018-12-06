İran'da Polis Merkezine Bombalı Saldırı: 3 Ölü

06 Aralık 2018 Perşembe 11:21



06 Aralık 2018 Perşembe 11:21

İran'nın Çabahar kentinde polis merkezi yakınlarında bomba yüklü araç patladı, 3 polis hayatını kaybetti.İran'nın Çabahar kentinde büyük bir patlama meydana geldi. Polis merkezi yakınlarında bomba yüklü araç patladı. Patlamada 3 polis hayatını kaybetti. Patlamayla ilgili Belucistan Eyaleti Güvenlik Amirliğince yapılan açıklamada, "Güvenlik güçlerimiz, son durumu inceliyorlar. En yakın zamanda açıklama yapacağız" ifadesi kullanıldı.Olay yerine çok sayıda polis ve ambulans sevk edildi. - TAHRAN