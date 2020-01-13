Uçak skandalı İran'da protestoların seyrini değiştirdi! Hükümete tepki var

İran'da Ukrayna uçağının düşürülmesi skandalı, rüzgarın yönünü tersine çevirdi. İnternete düşen son görüntüler İran polisinin uçak düşürme olayını protesto eden halka ateş açtığını gösteriyor. Protestocular Kasım Süleymani'nin posterlerini yırtarken gerçek mermi ve gaz kullanıldığı anlaşılan görüntülerle ilgili olarak henüz İranlı yetkililerden bir açıklama gelmedi.

Tahran'daki Özgürlük Meydanı'nda (Azadi Meydanı) meydana gelen olaylara ilişkin Pazartesi günü sosyal medyaya düşen görüntlere uluslararası kamuoyundan da tepkiler yükseldi. İnsan hakları örgütleri İran'a barışçıl protestolara müsaade edilmesi için çağrı yapmayı sürdürürken ülkenin anayasasına göre de bu hak mevcut.

"İRAN HALKININ PROTESTOSUNA MÜSAADE EDİLMELİ"

Associated Press'e (AP) konuşan New York merkezli İran İnsan Hakları örgütü direktörü Hadi Ghami "Kısa süre içerisinde büyük ulusal travmaların yaşandığı dönemlerde toplumların güvenli şekilde yas tutması, protesto etmesi ve yetkililerden hesap sormasına müsaade edilmelidir. İranlılar anayasal haklarını kullanmak için hayatlarını riske atmak durumunda olmamalıdır" dedi.

GÖRÜNTÜLER TEYİT EDİLDİ

İlk olarak bu organizasyona gönderilen görüntülerin orjinalliği AP tarafından teyit edildi. Bir videoda gazdan kaçan insanların 'Diktatöre ölüm' diye bağırdığı duyuluyor. Bir başka videoda ise bacağından vurularak yaralanmış olan bir kadının olay yerinden taşınarak götürüldüğü görülüyor.

Siyah üniformalı ve kasklı polis kuvvetlerinin Pazar günü pek çok meydanda bu tür önlemler aldığı rapor edilirken Devrim Muhafızları üyelerinin şehirde motorsikletler ve sivil kıyafetlerle devriye gezdiği aktarılıyor.

UKRAYNA UÇAĞI SKANDALI, İRAN HALKINI ÖFKELENDİRDİ

Geçtiğimiz Çarşamba günü Ukrayna Havayolları'na ait bir uçak İran üzerinde düşmüş ve içerisindeki 176 yolcu ve mürettebat hayatını kaybetmişti. İran rejiimi olayı üç gün boyunca örtbas etmeye çalışmış ancak daha sonra ortaya çıkan veri ve kanıtlar ışığında geri adım atarak yanlışlıkla füze ile düşürüldüğünü kabul etmişti.

İran ABD'nin General Kasım Süleymani'yi öldürmesinin ardından Irak'taki iki ABD üssüne füze atmış ve bu karşılık sonrası olası bir ABD cevabına karşı üst düzey alarma geçmişti. Üslere yapılan saldırıda ABD hiçbir kayıp vermediği için misilleme olmamış ve ABD sadece yeni yaptırımlar uygulanacağını açıklamıştı.

DEVLET TELEVİZYONUNDA İSTİFA

Uçağın içerisinde yurtdışında okuyan ve akademik çalışmalar yapan İranlılar ile onlarla birlikte İran'ı ziyaret eden Kanadalılar bulunuyordu. Olayın üzerinin kapatılmak istenmesi yas tutan İranlıları daha da öfkelendirdi. İran devlet televizyonunda çalışan iki kişi olayla ilgili haberlerin sansürlenmesi ve çarpıtılması nedeniyle istifa ettiklerini duyurmuştu.

TRUMP: ABD'NİN GÖZÜ ÜZERİNİZDE

ABD Başkanı Donald Trump, twitter hesabından paylaştığı mesajda Tahran'a seslenerek İngilizce ve Frasça büyük harflerle "protestocuları öldürmeyin, ABD'nin gözü üzerinizde" uyarısı yaptı.

İranlılar Kasım ayından bu yana yükselen gaz ve benzin fiyatları ile internete erişimin kesilmesi nedeniyle rejime karşı protesto gösterileri düzenliyor. Uluslararası Af Örgütü bu son dönemde yaşanan protestolarda 300 kişinin hayatını kaybettiğini rapor ediyor.