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İran'da protestolar: Vurulan bir eylemci öldü

İran'da devam eden hükümet ve rejim karşıtı protestolarda dün akşam saatlerinde silahlı kişiler tarafından eylemcilere ateş açıldı.

13.01.2020 11:28 | Son Güncelleme: 13.01.2020 11:28İran'da protestolar: Vurulan bir eylemci öldü

'da devam eden hükümet ve rejim karşıtı protestolarda dün akşam saatlerinde silahlı kişiler tarafından eylemcilere ateş açıldı. Eylemciler kendilerine ateş açanların İran güvenlik güçleri mensuplarının olduğunu ileri sürdü.

İran'da devam eden gösterilerde başkent Tahran'daki Özgürlük Meydanı'na (Azadi Meydanı) yakın bir bölgede silahlı kişiler, eylemcilerin üzerine ateş açtı. Saldırıda bir kadın eylemci hayatını kaybederken, çok sayıda kişi de yaralandı.

Görüntüleri paylaşanlar, ateş açanların İran güvenlik güçleri mensupları olduğunu ileri sürdü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Eylemcilerin kaçtığı anlar

Yaralı eylemcilere müdahale edildiği anlar

Ölen kişiye müdahale edildiği anlar



Hükümet, İran, Güncel

Kaynak: DHA

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