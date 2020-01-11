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İran'da rejim karşıtı gösteriler: Ali Hamaney'e istifa çağrısı

İran'ın başkenti Tahran'da düşürülen uçakta hayatını kaybedenler için düzenlenen anma etkinliğinde rejim karşıtı sloganlar atıldı.

11.01.2020 20:22 | Son Güncelleme: 11.01.2020 20:22İran'da rejim karşıtı gösteriler: Ali Hamaney'e istifa çağrısı
'ın başkenti 'da düşürülen uçakta hayatını kaybedenler için düzenlenen anma etkinliği rejim karşıtı gösteriye dönüştü. Başkentteki Emir Kebir Üniversitesi'nin önünde toplanan göstericiler, rejim karşıtı sloganlar attı. ajansları ayrıca protestocuların ülkenin dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'ye istifa çağrısı yaptığını duyurdu.

Hamaney'ye istifa çağrısı

Toplanan kalabalık'ın "Devrim Muhafızları utan, ülkeyi rahat bırak", "Diktatöre ölüm", "Yalancılar istifa", "Silahlı kuvvetler genel komutanı (Hameney) istifa", "Bana fitneci deme, fitnecinin kendisi sensin" sloganları attığı belirtildi.
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Ayetullah Hamaney, Tahran, İran, Dünya

Kaynak: Euronews.com

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