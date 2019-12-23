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İran'da ruh sağlığı sorunları tehlikeli boyutlara ulaştı

İran Sağlık Bakanı Said Nemeki, ülkesinde ruh sağlığı sorunlarının tehlikeli boyutlara ulaştığını söyledi.

23.12.2019 12:40 | Son Güncelleme: 23.12.2019 12:40 İran'da ruh sağlığı sorunları tehlikeli boyutlara ulaştı
Sağlık Bakanı Said Nemeki, ülkesinde ruh sağlığı sorunlarının tehlikeli boyutlara ulaştığını söyledi.
Jahannews sitesine göre, başkent 'daki Razi Ruh Hastalıkları Hastanesi'ni ziyaret eden Sağlık Bakanı Nemeki, burada açıklamalarda bulundu.
Nemeki, "Toplumda depresyon ve moral bozukluğuna bağlı psikolojik rahatsızlıkların yaygınlaşması nedeniyle tehlike çanları çalıyor. Sosyal hayatı olumsuz yönde etkileyecek boyutlara ulaşan bu konuya uzmanlar önem vermelidir." dedi.
Psikolojik rahatsızlıkları olan hastalar için hastanelerdeki yatak sayısının ihtiyaca cevap vermediğini dile getiren Nemeki, "Eğer psikolojik sorunlar üzerinde yeteri kadar çalışmış olsaydık bugün bu kadar yatak ihtiyacı ortaya çıkmayacaktı." ifadelerini kullandı.
Toplumun ruh sağlığı sorunlarının çözümü için tüm kurumların harekete geçmesi gerektiğini belirten Nemeki, halk arasında mutluluk ve umut verici düşüncelerin artması amacıyla medya ve devlet televizyonuna önemli görevler düştüğünü kaydetti.
İran'da son yıllarda yönetimsel ve ekonomik problemler nedeniyle sosyal sorunlarda artış yaşandığı gözleniyor.

fahrettin koca, Tahran, İran, Güncel

Kaynak: AA

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