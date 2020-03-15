İran'da sahte alkolden ölenlerin sayısı 126'ya yükseldi
İran'da korona virüsüne karşı koruduğu iddiasıyla sahte alkol içip zehirlenerek hayatını kaybedenlerin sayısı 126'ya yükseldi.
15.03.2020 14:22 | Son Güncelleme: 15.03.2020 14:22
İran 'da korona virüsüne karşı koruduğu iddiasıyla sahte alkol içip zehirlenerek hayatını kaybedenlerin sayısı 126'ya yükseldi.
İran'da korona virüsünden koruduğu iddiasıyla sahte alkol içip zehirlenerek hayatını kaybedenlerin sayısı 126'ya yükselirken, bin 21 kişinin de hastaneye kaldırıldığı bilgisi verildi.
İran resmi haber ajansından yapılan açıklamada, Huzistan eyaletinde 49, Fars eyaletinde 31, Erdebil'de 13, Kürdistan'da 6, Kirmanşah'da 1, Bender Abbas'da 1, Mazenderan'da 12, Elburz'da 7, Hamedan'da 4 ve Saveh'te ise 2 kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi.
Ahvaz Üniversitesi Tıp Fakültesi Sözcüsü Ali İhsanpur ölenlerin ve tedavi görenlerin en çok Ahvaz şehrinde olduğunu söyleyerek, "Şu ana kadar Ahvaz'da sahte alkol tüketimi sonucunda müracaat eden 612 kişiden 33'ü hastaneye yatırılarak gözlem altına alındı. Bunlardan 14'ü yoğun bakımda" dedi. - TAHRAN
İran'da korona virüsünden koruduğu iddiasıyla sahte alkol içip zehirlenerek hayatını kaybedenlerin sayısı 126'ya yükselirken, bin 21 kişinin de hastaneye kaldırıldığı bilgisi verildi.
İran resmi haber ajansından yapılan açıklamada, Huzistan eyaletinde 49, Fars eyaletinde 31, Erdebil'de 13, Kürdistan'da 6, Kirmanşah'da 1, Bender Abbas'da 1, Mazenderan'da 12, Elburz'da 7, Hamedan'da 4 ve Saveh'te ise 2 kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi.
Ahvaz Üniversitesi Tıp Fakültesi Sözcüsü Ali İhsanpur ölenlerin ve tedavi görenlerin en çok Ahvaz şehrinde olduğunu söyleyerek, "Şu ana kadar Ahvaz'da sahte alkol tüketimi sonucunda müracaat eden 612 kişiden 33'ü hastaneye yatırılarak gözlem altına alındı. Bunlardan 14'ü yoğun bakımda" dedi. - TAHRAN
Kaynak: İHA
Manşet
Haberler
Güncel
Engelli ablasına tecavüz eden kişiyi öldüren sanığın cezası belli oldu
Güncel
İtalyalı bir sağlık yetkilisinden korkutan tespit: Hastaların tipi değişiyor, vakaların yaş ortalaması 40-45 arasında
Güncel
Düzce'de bir baba, koronavirüs şüphesi nedeniyle başka hastaneye sevk edilen kızını kaçırdı
Güncel
Makarna üreticilerinden rahatlatan açıklama: Her evi makarnaya boğarız
Güncel
ABD Eski Başkanı Barack Obama'nın Twitter'da cinsel içerikli film yıldızını takip ettiği ortaya çıktı
Güncel
Erzurumlu küçük Miray'ın koronavirüs önlemi izleyenleri gülümsetti
Güncel
İran Sağlık Bakanlığı, koronavirüs nedeniyle ölen kişilerin yaş ortalamasını paylaştı