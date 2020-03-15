"Koronavirüse iyi geliyor" iddiasıyla İran'da üretilen sahte içkiler 138 kişinin hayatına mal oldu
İran'da sahte içki tehdidi büyüyor. Kaçakçıların "koronavirüse iyi geliyor" diyerek piyasaya sürdüğü kaçak içkiler yüzünden hayatını kaybedenlerin sayısı 138'e yükseldi.
İran 'da koronavirüs salgınına iyi geldiği iddiası üzerine vatandaşların içtiği sahte içkiler yüzünden hayatını kaybedenlerin sayısı 138'e ulaştı.
SAHTE İÇKİLER, 138 KİŞİNİN HAYATINA MAL OLDU
İran'ın Huzistan, Elburz, Erdebil, Kürdistan, Kirmanşah, Hürmüzgan, Hemedan, Merkezi, Doğu Azerbaycan , Fars ve Mazenderan eyaletlerinde son bir haftada sahte içki nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 138'e yükseldi. Alkolün koronavirüse iyi geldiği söylentileri üzerine ülke genelinde sahte içki tüketimi artarken, zehirlenen vatandaşlar hastaneye kaldırıldı.
SAYI İRAN GENELİNDE ARTIYOR
Hastanelerde tedavi altına altına alınanlardan şu ana kadar Huzistan'da 49, Fars'ta 31, Erdebil'de 13, Mazenderan'da 12, Doğu Azerbaycan'da 12, Elburz'da 7, Kürdistan'da 6, Hemedan'da 4, Merkezi'de 2, Kirmanşah'ta 1 ve Hürmüzgan'da 1 kişi hayatını kaybetti. Ülke genelinde ölenlerin sayısı bir haftada 138 oldu.
Kaynak: AA