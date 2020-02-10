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İran'da sahte içkiden 2 kişi öldü

İran'ın güneydoğusundaki Sistan-Beluçistan eyaletine bağlı Çabahar kentinde sahte içkiden 2 kişi öldü, 10 kişi zehirlendi.

10.02.2020 12:28 | Son Güncelleme: 10.02.2020 12:28İran'da sahte içkiden 2 kişi öldü
'ın güneydoğusundaki Sistan-Beluçistan eyaletine bağlı Çabahar kentinde sahte içkiden 2 kişi öldü, 10 kişi zehirlendi.
İran'ın resmi ajansı IRNA'ya konuşan Çabahar Sağlık Müdürü Mahmud Hüseyinber, "48 saat içerisinde sahte içkiden zehirlenen 12 kişi Çabahar İmam Ali Hastanesi'ne kaldırıldı. 2 kişi hayatını kaybetti." dedi.
Hüseyinber, tedavisi süren 10 kişinin durumunun ağır olduğunu belirtti.
Müslüman vatandaşlar için alkol satışı ve tüketiminin yasak olduğu İran'da, alkollü içecekler kaçak yollarla ülkeye sokulabildiği gibi bazı ev ve merdiven altı atölyelerde de üretiliyor.
İran yasalarına göre, alkollü içki üreten, alım veya satımını yapanlar hapis ve kırbaç cezasına çarptırılıyor.

İran, Güncel

Kaynak: AA

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