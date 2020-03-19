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İran'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 180'e yükseldi

İran'da sahte içki nedeniyle 6 Mart'tan bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 180'e çıktı.

19.03.2020 11:48 | Son Güncelleme: 19.03.2020 11:48
İran'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 180'e yükseldi
İran 'da sahte içki nedeniyle 6 Mart'tan bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 180'e çıktı.
İranlı Öğrenciler Haber Ajansına (ISNA) konuşan Fars eyaletinin Acil Durum Merkezi Başkanı Muhammed Cevad Muradiyan, eyalette 6 Mart'tan bu yana sahte içki nedeniyle 427 kişinin zehirlenerek hastanelere başvurduğunu açıkladı.
Bugüne kadar zehirlenenlerden 65 kişinin hayatını kaybettiğini aktaran Muradiyan, şu anda 14 kişinin de yoğun bakım ünitesinde tedavi gördüğünü belirtti.
Muradiyan, "Maalesef sosyal medyada alkolün koronavirüsü kontrol edebileceğine dair söylentiler bu duruma yol açtı." ifadelerini kullandı.
50 bin litre alkol ele geçirildi
Öte yandan Fars eyaletinde istihbarat birimlerinin son birkaç gündeki operasyonlarında 50 bin litre alkolün ele geçirildiği ve üretici ve dağıtıcı oldukları belirlenen çok sayıda kişinin gözaltına alındığı kaydedildi.
Fars eyaletinde can kayıplarının artmasıyla İran genelinde sahte içkiden yaşamını yitirenlerin sayısı 180'e ulaştı.
Hastanelerde tedavi altına alınanlardan şu ana kadar Huzistan'da 51, Erdebil'de 19, Elburz'da 15, Mazenderan'da 12, İsfahan'da 7, Kürdistan'da 6, Hemedan'da 4, Hürmüzgan'da da 1 kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.
Ahvaz Başsavcı Vekili Ali Beyranvend, sahte içki soruşturmasıyla ilgili 17 kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu.

Kaynak: AA

Etiketler : İran, Güncel

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