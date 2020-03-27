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İran'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 272'ye çıktı

İran'da yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) koruduğu söylentileri üzerine kullandıkları sahte içki nedeniyle zehirlenerek hayatını kaybedenlerin sayısı 272'ye yükseldi.

27.03.2020 19:58 | Son Güncelleme: 27.03.2020 19:58
İran'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 272'ye çıktı
İran 'da yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) koruduğu söylentileri üzerine kullandıkları sahte içki nedeniyle zehirlenerek hayatını kaybedenlerin sayısı 272'ye yükseldi.
İran resmi haber ajansına konuşan Batı Azerbaycan Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Cevad Ağazade, eyalette sahte içkiden zehirlenen 21 kişiden 5'inin yaşamını yitirdiğini söyledi.
Merkezi eyaletinde de sahte içkiden zehirlenen 26 kişiden 3'ü hayatını kaybetti. Fars eyaletinde ise alkol zehirlenmesi nedeniyle hastanelere başvuranların sayısı 632'ye, hayatını kaybedenlerin sayısı da 75'e çıktı.
Son kayıplarla 6 Mart'tan bu yana İran'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 272'ye ulaştı.
Daha önce Huzistan'da 66, Elburz'da 31, Doğu Azerbaycan'da 20, Erdebil'de 19, Rezevi Horasan'da 13, Mazenderan'da 12, İsfahan'da 7, Kürdistan'da 6, Yezd'de 5, Hemedan'da 4, Kirmanşah'ta 2, Buşehr'de 2, Hürmüzgan'da 1 ve Kohgiluye-Buyer Ahmed'de 1 kişinin sahte içkiden zehirlenerek yaşamını yitirdiği açıklanmıştı.
İran'da koronavirüse "iyi geldiği" söylentileri üzerine sahte alkol tüketimi artmıştı. Bu kapsamda sahte içki üreten birçok kişi gözaltına alınırken, yapılan operasyonlarda yüzbinlerce litre alkol ele geçirilmişti.
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Kaynak: AA

Etiketler: Azerbaycan, İran, Güncel

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