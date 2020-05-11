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İran'da savaş gemisi kazasında 19 kişi öldü

İran Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, düzenlenen deniz tatbikatında Konarek adlı savaş gemisinin destek fırkateyninden kaynaklı meydana gelen kazada 19 denizcinin hayatını kaybettiği, 15 kişinin de yaralandığı bildirildi.

11.05.2020 11:21 | Son Güncelleme: 11.05.2020 11:26
İran Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, düzenlenen deniz tatbikatında Konarek adlı savaş gemisinin destek fırkateyninden kaynaklı meydana gelen kazada 19 denizcinin hayatını kaybettiği, 15 kişinin de yaralandığı bildirildi.
İran Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Dün Cask ve Çabahar bölgesinde düzenlenen askeri tatbikat sırasında Konarek adlı savaş gemisinin destek fırkateyninden kaynaklı meydana gelen olayda maalesef 19 denizcimiz hayatını kaybetti" ifadeleri kullanıldı. 15 denizcinin de yaralandığı olayın ardından kurtarma ekiplerinin olay yerine kısa bir süre sonra gönderildiği, ölü ve yaralıların hastanelere nakledildiği kaydedildi.
Geminin teknik incelemelerin yapılması için bölgede bulunan iskeleye çekildiği açıklandı.
(Aynur Sena Çabuk/İHA) İran’da savaş gemisi kazasında 19 kişi öldü

Kaynak: İHA

Etiketler: Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, İran, Güncel, Haber

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