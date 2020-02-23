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İran'da seçime katılım yüzde 42,57 oldu

İran'da 11. Dönem Meclis Seçimlerine katılım, bir önceki seçime göre yüzde 30 civarında azalarak yüzde 42,57 olarak gerçekleşti.

23.02.2020 16:14 | Son Güncelleme: 23.02.2020 16:14İran'da seçime katılım yüzde 42,57 oldu
'da 11. Dönem Meclis Seçimlerine katılım, bir önceki seçime göre yüzde 30 civarında azalarak yüzde 42,57 olarak gerçekleşti.
İran İçişleri Bakanı Abdurrıza Rahmani Fazli, seçim sonuçlarına ilişkin düzenlediği basın toplantısında, 24 milyon 512 bin kişinin oy kullandığını ve katılımın yüzde 42,57 olduğunu ifade etti.
Vetolar nedeniyle reformistlerin büyük bir bölümü seçimlerde aday gösterilememiş ve reformist seçmen de seçimi boykot etmişti.
Ülkede çarşamba günü görülmeye başlayan yeni tip koronavirüs vakalarının da seçimlere katılımı etkilediği belirtiliyor.
İran'da 26 Şubat 2016'da yapılan 10. Dönem Meclis Seçimlerinde 33 milyon 956 bin kişi oy kullanmış ve katılım yüzde 61,83 olmuştu.

Süleyman Soylu, İran, Güncel

Kaynak: AA

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