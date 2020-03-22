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İran'da sel: 3 ölü, 3 yaralı

İran'ın güney eyaletlerinde etkili olan yoğun yağışlar sonucu yaşanan sel felaketinde 3 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı.

22.03.2020 19:23 | Son Güncelleme: 22.03.2020 19:23
İran'da sel: 3 ölü, 3 yaralı
İran 'ın güney eyaletlerinde etkili olan yoğun yağışlar sonucu yaşanan sel felaketinde 3 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı.

İran'da etkili olan yoğun yağışlar sonucunda sel felaketi yaşandı. İran Acil Servisler Kurumu Sözcüsü Müçteba Halidi, ülkenin güneyinde yer alan Fars, Sistan, Belucistan, Buşehr ve Hürmüzgan eyaletlerinde dün itibari ile yoğun yağışların başladığını belirterek sel uyarısında bulundu. Sözcü Halidi, İran'ın güney eyaletlerinde etkili olan yoğun yağışlar sonucu oluşan sel felaketinde 3 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Halidi, açıklamasında sel felaketinde Bender Abbas şehrinde 32 yaşında bir anne ile 5 yaşındaki çocuğunun, Loristan eyaletinde 52 yaşında bir kişinin hayatını kaybettiğini belirterek, 3 kişinin de sel nedeni ile yaralandığını bildirdi.

İran'da 2019 yılının Mart ve Nisan aylarında etkili olan sel felaketinde 70 kişi hayatını kaybetmiş, bin 900 şehir ve köyde ağır maddi hasar meydana gelmişti. - TAHRAN

Kaynak: İHA

Etiketler : İran, Güncel

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