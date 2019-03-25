İran'da Sel Faciası: Çok Sayıda Ölü Var

İran devlet televizyonuna göre İran Acil Durum Merkezi Başkanı Pir Hüseyin Kolyond, Şiraz kentinde sağanak yağış nedeniyle meydana gelen selde Kur'an-ı Kerim Kapısı caddesinde bulunan araçların sürüklenmesi sonucu 11 kişinin hayatını kaybettiğini, 35 kişinin de yaralandığını söyledi. Kolyond, olay yerine ilk yardım ve kurtarma ekiplerinin sevk edildiğini belirtti.

200'DEN FAZLA OTOMOBİL HURDAYA DÖNDÜ

Öte yandan İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'na (ISNA) konuşan, İran Emniyet Teşkilatı Bilgi ve Trafik Kontrol Merkezi Başkanı Nadir Rahmani, Kur'an-ı Kerim Kapısı caddesindeki sel felaketinde 200'den fazla otomobilin selde sürüklendiğini kaydetti.

Ülkenin kuzey, kuzeybatı, güney ve güneybatısında geçen haftadan bu yana süren şiddetli yağış bazı ırmak ve derelerin önüne yapılan bent ve köprülerin yıkılmasına, yüzlerce evin sular altında kalmasına neden oldu.

SOKAĞA ÇIKMAYIN UYARISI

Öte yandan, yetkililer vatandaşları sokağa çıkmamaları konusunda uyardı. İran Meteoroloji Genel Müdürlüğü günler önceden yayınladığı açıklamada Fars, Huzistan, İlam, Kirmanşah, Kirman ve güney bölgelerinde bir çok eyalette şiddetli sel meydana geleceği konusunda uyarmıştı.

Türkmen Sahra bölgesinde de günler öncesinden sel uyarısına rağmen hazırlık yapılmaması ve yönetim zafiyeti, halk tarafından şiddetle eleştirilmişti. Uyarılara rağmen Gülistan Valisi Menaf Haşemi izne çıkınca görevden alınmıştı.