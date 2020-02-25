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İran'da sel felaketi can aldı

İran'ın birçok bölgesinde sel felaketi nedeniyle maddi hasarlar oluşurken, İlam eyaletinde 1 kişi hayatını kaybetti.

25.02.2020 23:34 | Son Güncelleme: 25.02.2020 23:34İran'da sel felaketi can aldı
'ın birçok bölgesinde sel felaketi nedeniyle maddi hasarlar oluşurken, İlam eyaletinde 1 kişi hayatını kaybetti.
İran devlet televizyonuna göre, ülkenin batısındaki İlam eyaletine bağlı Serabele ilçesinde sel nedeniyle 25 eve ulaşımın sağlanamıyor. Selin ayrıca eyaletin altyapısına ciddi zararlar verdiği, köprüleri yıktığı ve yolların trafiğe kapatılmasına neden olduğu belirtiliyor.
Mehr ajansına göre de İlam kentinde sel nedeniyle su kanalına düşen 1 kişi hayatını kaybetti.
Loristan eyaletine bağlı Delfan ilçesinde meydana gelen sel nedeniyle de 3 köprü yıkıldı ve 40 köyün yolu ulaşıma kapandı.
Eyaletin Nurabad ilçesinde de Badaver ve Geçine nehirlerinin taşması sonucu 5 mahalleyi su bastı. Öte yandan Hürremabad ile Mamulan ve Poldohter arasındaki yol toprak kayması sonucu ulaşıma kapandı.
Kirmanşah eyaletinde de bazı yolların sel nedeniyle sular altında kaldığı aktarıldı. Yetkililer, sel bölgesinde halktan evlerini tahliye etmelerini istedi.

İran, Güncel

Kaynak: AA

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