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İran'da seyahat ve eyaletlerden çıkış yasağı uygulaması başladı

İran İçişleri Bakan Yardımcısı Hüseyin Zülfikari, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı tedbirler kapsamında ülke genelinde seyahat ve eyaletlerden çıkış yasağı uygulamasının başladığını duyurdu.

26.03.2020 10:36 | Son Güncelleme: 26.03.2020 10:36
İran'da seyahat ve eyaletlerden çıkış yasağı uygulaması başladı
İran İçişleri Bakan Yardımcısı Hüseyin Zülfikari, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı tedbirler kapsamında ülke genelinde seyahat ve eyaletlerden çıkış yasağı uygulamasının başladığını duyurdu.
Zülfikari, başkent Tahran 'da düzenlediği basın toplantısında seyahat ve eyaletlerden çıkış yasağına ilişkin bilgi verdi.
Bu kapsamda yalnızca ikamet ettikleri eyalet dışında bulunan vatandaşların evlerine dönmelerine izin verileceğini aktaran Zülfikari, "Yolculuğa çıkmak isteyen kişiler, derhal seyahatlerini kesip evlerine dönmelidir." diye konuştu.
Zülfikari, "Yasağı ihlal eden araçlar 1 ay alıkonulacak ve sürücülere 500 bin tümen para cezası kesilecek." dedi.
Toplu taşımaya yönelik kısıtlamalara da değinen Zülfikari, "Demiryolları, havayolları, ve otobüs terminalleri için uygulanan kısıtlamalar da devam edecek." ifadelerini kullandı.
Zülfikari, yalnızca market, manav ve eczanelerin açık kalacağını belirterek, kurallara uymayan esnafların dükkanlarının 1 ay mühürleneceğini bildirdi.
İran Cumhurbaşkanı Ruhani, dün Bakanlar Kurulu toplantısında yaptığı açıklamada, Koronoyla Ulusal Mücadele Kurulu'nda kısıtlamaların artırılması yönünde karar alındığını açıklamış ve hazırlanan planın öğleden sonra yürürlüğe gireceğini belirtmişti.
Tahran Vali Yardımcısı Muhammed Takizade dün yaptığı açıklamada, akaryakıt taşıyan araçlar ile yardım, hizmet, güvenlik ve polis araçları haricindeki tüm vasıtaların eyalet dışına çıkışlarının yasaklandığını açıklamıştı.
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Kaynak: AA

Etiketler: Tahran, İran, Güncel

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