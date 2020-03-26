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İran'da seyahat ve eyaletlerden çıkış yasağı uygulaması başladı

İran İçişleri Bakan Yardımcısı Hüseyin Zülfikari, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı tedbirler kapsamında ülke genelinde seyahat ve eyaletlerden çıkış yasağı uygulamasının başladığını duyurdu.

26.03.2020 12:22 | Son Güncelleme: 26.03.2020 12:22
İran'da seyahat ve eyaletlerden çıkış yasağı uygulaması başladı
İran İçişleri Bakan Yardımcısı Hüseyin Zülfikari, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı tedbirler kapsamında ülke genelinde seyahat ve eyaletlerden çıkış yasağı uygulamasının başladığını duyurdu.
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Kaynak: Dunya.com

Etiketler: İran, Ekonomi

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