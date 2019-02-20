İran'da Sinema Seyircisi Arttı

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İran'da ekonomik krize rağmen sinema seyirci sayısında geçen yıla oranla son 11 ayda yüzde 22 artış yaşandı.İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'na (ISNA) konuşan İran Sinema ve Teknolojilerini Geliştirme Kurumu Başkan Yardımcısı Mahmud Erbabi, ülkesinde geçen yıla oranla son 11 ayda sinema seyircisinin yüzde 22 arttığını söyledi.Erbabi, "Son 11 ayda sinema seyirci sayısı geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 22 artarak 26 milyon 538 bin 820 kişiye ulaştı. Bu rakam geçen yıl, 21 milyon 724 bin 169 kişiydi." dedi.Sinema gelirinin ise geçen yıl 14 milyon 240 bin dolar civarında olduğunu dile getiren Erbabi, bu yıl söz konusu rakamın 19 milyon 300 bine yükseldiğini kaydetti.İran'da 2011 yılı verilerine göre 438 sinema salonu bulunmaktadır.