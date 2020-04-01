İran’da belediye çalışanları, koronavirüste mesafenin önemini vurgulamak için Azrail kostümleriyle sokaklarda gezdi

Koronavirüs salgınının 3 bin 36 can İran 'da belediye çalışanları koronavirüs (Covid-19) nedeniyle fiziksel mesafenin önemini vurgulamak için 'Azrail' kostümleri ile sokaklara çıkıp, vatandaşların arasında karıştı. Kostumlü belediye çalışanları vatandaşların büyük ilgisini çekerken bazıları o anları cep telefonu kamerasıyla kayda aldı.

AZRAİL KOSTÜMLERİYLE SOKAKLARDA GEZDİLER

Ülkenin Huzistan Eyaleti'ne bağlı Hürremşehr şehrinde, bölgenin belediye çalışanları koronavirüs nedeniyle fiziksel mesafe konusunun önemini vurgulamak ve vatandaşları bilinçlendirmek amacıyla Azrail kostümleri giyip, oraklarıyla sokaklarda dolaştılar. Aynı zamanda konuyla ilgili olarak anonsların yapıldığı da duyuldu.

İRAN'DA DA ÖLÜMLER DEVAM EDİYOR

Öte yandan İran'da son 24 saatte yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 138 artarak 3 bin 36'ya yükseldi.

Kaynak: DHA