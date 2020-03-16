İran'da sokaklarda sağlık ekipleri görev yapacak
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, halktan zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamalarını isteyerek, "Vatandaşlardan ricamız sağlık ekipleri ile işbirliği yapmaları. Bunu istememizin nedeni korona virüsünün oluşturduğu bu ağır süreçten hızlıca çıkabilmektir" dedi.
16.03.2020 12:54 | Son Güncelleme: 16.03.2020 12:54
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, halktan zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamalarını isteyerek, "Vatandaşlardan ricamız sağlık ekipleri ile işbirliği yapmaları. Bunu istememizin nedeni korona virüsünün oluşturduğu bu ağır süreçten hızlıca çıkabilmektir" dedi.
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, korona virüsü ile mücadele merkezinde düzenlenen toplantıda konuştu. Ruhani, yarından itibaren cadde ve sokaklara sağlık ekiplerinin konuşlanacağını ve sağlık taramasına başlanacağını belirterek "Daha önceden belirlenmiş noktalara İçişleri ve Sağlık Bakanlığı ile koordineli bir şekilde sağlık ekipleri yerleştirilecek. Belirlenen bu noktalarda ateş taraması uygulanacak ve herhangi bir belirti gösteren olursa o kişinin yoluna devam etmesine izin verilmeyecek ve karantina altına alınacak" dedi.
İranlılardan zorunda kalmadıkça dışarı çıkmamalarını isteyen Ruhani, "Dışarı çıkmak zorunda olanlar Sağlık Bakanlığının tavsiyelerini dikkate alarak önlemlerini alsınlar" ifadesini kullandı. - TAHRAN
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, korona virüsü ile mücadele merkezinde düzenlenen toplantıda konuştu. Ruhani, yarından itibaren cadde ve sokaklara sağlık ekiplerinin konuşlanacağını ve sağlık taramasına başlanacağını belirterek "Daha önceden belirlenmiş noktalara İçişleri ve Sağlık Bakanlığı ile koordineli bir şekilde sağlık ekipleri yerleştirilecek. Belirlenen bu noktalarda ateş taraması uygulanacak ve herhangi bir belirti gösteren olursa o kişinin yoluna devam etmesine izin verilmeyecek ve karantina altına alınacak" dedi.
İranlılardan zorunda kalmadıkça dışarı çıkmamalarını isteyen Ruhani, "Dışarı çıkmak zorunda olanlar Sağlık Bakanlığının tavsiyelerini dikkate alarak önlemlerini alsınlar" ifadesini kullandı. - TAHRAN
Kaynak: İHA
Etiketler : Cumhurbaşkanı, Hasan Ruhani, İran, Politika
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